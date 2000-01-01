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Сергеева Анастасия

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Место рождения

молдавия

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

1936

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1928 г.р.
Скрыто настройками приватности
1932 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

молдавия
Рождение ребёнка
Около 1928

Дочь: Гудима Прасковья Михайловна

Отец ребёнка: Сергеев Михаил

Кишинёв
Рождение ребёнка
Около 1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сергеев Михаил

Кишинёв
Рождение ребёнка
13.04.1932

Сын: Сергеев Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Сергеев Михаил

Молдавия
Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сергеев Михаил

Кишинёв
Смерть
1936
Молдавия Кишинев
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Кишинёв
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