Сергеева Анастасия
Место рождениямолдавия
Дата рожденияОколо 1900
Дата смерти1936
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: не указан
Мать: не указана
молдавия
Рождение ребёнка
Около 1928
Дочь: Гудима Прасковья Михайловна
Отец ребёнка: Сергеев Михаил
Кишинёв
Рождение ребёнка
Около 1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сергеев Михаил
Кишинёв
Рождение ребёнка
13.04.1932
Сын: Сергеев Георгий Михайлович
Отец ребёнка: Сергеев Михаил
Молдавия
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сергеев Михаил
Кишинёв
Смерть
1936
Молдавия Кишинев
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Кишинёв