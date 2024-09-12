Серебренникова (Быкова) Прасковья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1899
Дата смерти17.02.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1899
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Кононова Мария Анфиногеновна
Отец ребёнка: Серебренников Анфиноген Васильевич
Рождение ребёнка
26.04.1926
Дочь: Смирнова Елизавета Анфиногеновна
Отец ребёнка: Серебренников Анфиноген Васильевич
Смерть
17.02.1984