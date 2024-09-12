Серебренникова (Быкова) Прасковья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеребренникова (Быкова) Прасковья Михайловна

Серебренникова (Быкова) Прасковья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1899

Дата смерти

17.02.1984

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1899

Отец: Быков Михаил Герасимович

Мать: Быкова Степанида Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серебренников Анфиноген Васильевич

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Кононова Мария Анфиногеновна

Отец ребёнка: Серебренников Анфиноген Васильевич

Рождение ребёнка
26.04.1926

Дочь: Смирнова Елизавета Анфиногеновна

Отец ребёнка: Серебренников Анфиноген Васильевич

Смерть
17.02.1984

Мы используем куки для улучшения работы сайта.