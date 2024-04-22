Саввин Никифор Антонович
Место рождения
Дата рождения07.02.1901
Дата смерти24.11.1984
ПолМужской
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1901
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Саввина Нина Никифоровна
Мать ребёнка: Саввина Матрёна Фёдоровна
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Саввина Матрёна Фёдоровна
Рождение ребёнка
28.01.1928
Сын: Саввин Александр Никифорович
Мать ребёнка: Саввина Матрёна Фёдоровна
Рождение ребёнка
10.10.1929
Дочь: Буравцова Нина Никифоровна
Мать ребёнка: Саввина Матрёна Фёдоровна
Смерть
24.11.1984