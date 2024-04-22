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Саввин Никифор Антонович

Место рождения

Богословка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

07.02.1901

Дата смерти

24.11.1984

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1901

Отец: Саввин Антон Максимович

Мать: Саввина Марина Григорьевна

Богословка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Саввина Нина Никифоровна

Мать ребёнка: Саввина Матрёна Фёдоровна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Саввин Иван Никифорович

Мать ребёнка: Саввина Матрёна Фёдоровна

Рождение ребёнка
28.01.1928

Сын: Саввин Александр Никифорович

Мать ребёнка: Саввина Матрёна Фёдоровна

Богословка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.10.1929

Дочь: Буравцова Нина Никифоровна

Мать ребёнка: Саввина Матрёна Фёдоровна

Богословка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
24.11.1984
Богословка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
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