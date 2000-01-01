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Крутов Агафон Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

1859

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Крутов Василий Семеонов

Мать: Крутова Неолина Егорова

Рождение ребёнка
1852

Сын: Крутов Тимофей Агафонов

Мать ребёнка: Крутова Агрипина Петрова

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Гликерия Агафонова

Мать ребёнка: Крутова Агрипина Петрова

Рождение ребёнка
1854

Сын: Крутов Иван Агафонов

Мать ребёнка: Крутова Агрипина Петрова

Рождение ребёнка
1856

Сын: Крутов Павел Агшафонов

Мать ребёнка: Крутова Агрипина Петрова

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Васса Агафонова

Мать ребёнка: Крутова Агрипина Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крутов Давид Агафонов

Мать ребёнка: Крутова Агрипина Петрова

Смерть
1859
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