Крутов Агафон Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смерти1859
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Крутов Василий Семеонов
Мать: Крутова Неолина Егорова
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Крутова Агрипина Петрова
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Гликерия Агафонова
Мать ребёнка: Крутова Агрипина Петрова
Рождение ребёнка
1854
Сын: Крутов Иван Агафонов
Мать ребёнка: Крутова Агрипина Петрова
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Крутова Агрипина Петрова
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Васса Агафонова
Мать ребёнка: Крутова Агрипина Петрова
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Крутова Агрипина Петрова
Смерть
1859