Годловская (Лысак) людмила ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лысак иван владимирович
Мать: Лысак дарья андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бородина наталья васильевна
Отец ребёнка: Годловский василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Годловская татьяна васильевна
Отец ребёнка: Годловский василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Годловский василий