Годловская (Лысак) людмила ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГодловская (Лысак) людмила ивановна

Годловская (Лысак) людмила ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ен
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лысак иван владимирович

Мать: Лысак дарья андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бородина наталья васильевна

Отец ребёнка: Годловский василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Годловская татьяна васильевна

Отец ребёнка: Годловский василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Годловский василий

Мы используем куки для улучшения работы сайта.