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Смирнова Светлана Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1982

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1982

Отец: Шершаков Константин

Мать: Шершакова Нина Валентиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Евгения

Отец ребёнка: Смирнов Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
03.09.2004

Дочь: Смирнова Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Смирнов Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
25.01.2007

Сын: Смирнов Руслан Алексеевич

Отец ребёнка: Смирнов Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
10.12.2014

Сын: Смирнов Кирилл Алексеевич

Отец ребёнка: Смирнов Алексей Владимирович

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