Смирнова Светлана Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1982
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1982
Отец: Шершаков Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Евгения
Отец ребёнка: Смирнов Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
03.09.2004
Дочь: Смирнова Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Смирнов Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
25.01.2007
Сын: Смирнов Руслан Алексеевич
Отец ребёнка: Смирнов Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
10.12.2014
Сын: Смирнов Кирилл Алексеевич
Отец ребёнка: Смирнов Алексей Владимирович