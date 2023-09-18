Спиридонов Григорий Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.11.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Спиридонова Ксения Федоровна
Рождение ребёнка
1951
Сын: Спиридонов ?
Мать ребёнка: Спиридонова Ксения Федоровна
Рождение ребёнка
21.09.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Спиридонова Зинаида Васильевна
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно