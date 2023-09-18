Спиридонов Григорий Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиридонов Григорий Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1951 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.11.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Спиридонова Ксения Федоровна

Рождение ребёнка
1951

Сын: Спиридонов ?

Мать ребёнка: Спиридонова Ксения Федоровна

Рождение ребёнка
21.09.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Спиридонова Зинаида Васильевна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спиридонова Зинаида Васильевна

Смерть
Неизвестно
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