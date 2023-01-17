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Евдокия Зотична

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Место рождения

Люткино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

20.07.1737

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1717 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зотик Петрович

Мать: не указана

Люткино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
12.07.1735

Муж: Фаддей Прокопьевич

Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Погост Бежицы, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Похороны
20.04.1737
Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Погост Бежицы, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Смерть
20.07.1737
Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
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