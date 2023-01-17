Евдокия Зотична
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти20.07.1737
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зотик Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
12.07.1735
Муж: Фаддей Прокопьевич
Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Погост Бежицы, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Похороны
20.04.1737
Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Погост Бежицы, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Смерть
20.07.1737