Шутова (Шулмина?) Агафия (Ануфрева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШутова (Шулмина?) Агафия (Ануфрева)

Шутова (Шулмина?) Агафия (Ануфрева)

avatar

Место рождения

дер. Черных, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1714 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Черных, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Шутов Осип (мл) Анисимов

Отец ребёнка: Шутов Анисим (Онисим) Васильев

Белого Городища, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Евдокия Анисимова

Отец ребёнка: Шутов Анисим (Онисим) Васильев

Белого Городища, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Феврония Анисимова

Отец ребёнка: Шутов Анисим (Онисим) Васильев

Белого Городища, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шутов Анисим (Онисим) Васильев

Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Белого Городища, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close