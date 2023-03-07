Шутова (Шулмина?) Агафия (Ануфрева)
Место рождениядер. Черных, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1722
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1722
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Черных, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1754
Отец ребёнка: Шутов Анисим (Онисим) Васильев
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Евдокия Анисимова
Отец ребёнка: Шутов Анисим (Онисим) Васильев
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Феврония Анисимова
Отец ребёнка: Шутов Анисим (Онисим) Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762