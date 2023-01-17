Петр Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1682
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682
Отец: Кондратий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1725
Сын: Иван Петрович
Мать ребёнка: Мавра Феофилактовна
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Домника Петровна
Мать ребёнка: Мавра Феофилактовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Феофилактовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно