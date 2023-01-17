Петр Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петр Кондратьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1682

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1697 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682

Отец: Кондратий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1725

Сын: Иван Петрович

Мать ребёнка: Мавра Феофилактовна

Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1727

Дочь: Домника Петровна

Мать ребёнка: Мавра Феофилактовна

Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Феофилактовна

Место жительства
Неизвестно
Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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