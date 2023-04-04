Рязанцева Харитина Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Параскева Трифонова
Отец ребёнка: Резанцов Трифон Никаноров
Рождение ребёнка
28.10.1876
Дочь: Анастасия Трифонова
Отец ребёнка: Резанцов Трифон Никаноров
Рождение ребёнка
13.08.1879
Дочь: Наталья Трифонова
Отец ребёнка: Резанцов Трифон Никаноров
Рождение ребёнка
01.10.1882
Отец ребёнка: Резанцов Трифон Никаноров