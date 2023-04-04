Рязанцева Харитина Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанцева Харитина Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Параскева Трифонова

Отец ребёнка: Резанцов Трифон Никаноров

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.10.1876

Дочь: Анастасия Трифонова

Отец ребёнка: Резанцов Трифон Никаноров

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.08.1879

Дочь: Наталья Трифонова

Отец ребёнка: Резанцов Трифон Никаноров

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.10.1882

Сын: Резанцов Андрей Трифонов

Отец ребёнка: Резанцов Трифон Никаноров

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
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