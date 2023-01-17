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Лаврентий Львович

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Место рождения

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Лев Иванович

Мать: Анна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Дунова Анна Лаврентьевна

Мать ребёнка: Акулина

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Дунов Иван Лаврентьевич

Мать ребёнка: Акулина

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Дунова Прасковья Лаврентьевна

Мать ребёнка: Акулина

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Дунов Михаил Лаврентьевич

Мать ребёнка: Акулина

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина

Смерть
Неизвестно
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