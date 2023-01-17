Лаврентий Львович
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Лев Иванович
Мать: Анна
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Дунова Анна Лаврентьевна
Мать ребёнка: Акулина
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: Акулина
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Дунова Прасковья Лаврентьевна
Мать ребёнка: Акулина
Рождение ребёнка
1812
Сын: Дунов Михаил Лаврентьевич
Мать ребёнка: Акулина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина
Смерть
Неизвестно