Новикова Наталья Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова Наталья Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

21.09.1995

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новиков Кузьма Иванович

Мать: Новикова Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
24.10.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
27.04.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
21.09.1995
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