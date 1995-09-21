Новикова Наталья Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти21.09.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.10.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
27.04.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
21.09.1995