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Пузанова (Кущ) Анна Сидоровна

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Место рождения

Вознесеновское, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1891

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Кущ Сидор Семёнович

Мать: не указана

Вознесеновское, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край
ГАСК Ф.68 О.2 Д.1025 Списки детей, которым была привита оспа (по селам Ставропольской губ.), лист 155 В 1892 привита дочь Анна Сидора Куща в возрасте 1 года 6 мес
Рождение ребёнка
08.08.1918

Сын: Пузанов Николай Иосифович

Отец ребёнка: Пузанов Иосиф Иванович

Вознесеновское, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пузанов Иосиф Иванович

Смерть
1970
Дивное, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край
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