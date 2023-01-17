Пузанова (Кущ) Анна Сидоровна
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смерти1970
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Кущ Сидор Семёнович
Мать: не указана
ГАСК Ф.68 О.2 Д.1025 Списки детей, которым была привита оспа (по селам Ставропольской губ.), лист 155 В 1892 привита дочь Анна Сидора Куща в возрасте 1 года 6 мес
Рождение ребёнка
08.08.1918
Сын: Пузанов Николай Иосифович
Отец ребёнка: Пузанов Иосиф Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1970
Дивное, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край