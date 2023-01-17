Маковецкий Максим Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Маковецкий Иоан Макеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.09.1828
Дочь: Ульяна Максимова
Мать ребёнка: Маковецкая Мария Корнеева
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Санжара Татиана Максимова
Мать ребёнка: Маковецкая Мария Корнеева
Рождение ребёнка
26.06.1834
Дочь: Лунгул Агрипина Максимова
Мать ребёнка: Маковецкая Мария Корнеева
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Зиновия Максимова
Мать ребёнка: Маковецкая Мария Корнеева
Смерть
Неизвестно