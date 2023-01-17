Маковецкий Максим Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаковецкий Максим Иванов

Маковецкий Максим Иванов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Маковецкий Иоан Макеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.09.1828

Дочь: Ульяна Максимова

Мать ребёнка: Маковецкая Мария Корнеева

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Санжара Татиана Максимова

Мать ребёнка: Маковецкая Мария Корнеева

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
26.06.1834

Дочь: Лунгул Агрипина Максимова

Мать ребёнка: Маковецкая Мария Корнеева

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Зиновия Максимова

Мать ребёнка: Маковецкая Мария Корнеева

Родниковка, Кіровоградська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close