Иустина Елисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиПосле 1877
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
12.02.1875 ст.
Афанасьевская церковь 12.02.1875 Чермы крестьянин Диомид Григорьевич Заклинье, Добручинская волость крестьянская дочь Устина Елисеевна по жениху Чермы крестьянин Антон Ефимович по жениху Чермы крест... Показать все
Рождение ребёнка
23.03.1876 ст.
Сын: Василий Диомидович
Отец ребёнка: Диомид (Демид) Григорьевич
Афанасьевская церковь 23.03.1876 Василий Диомидович Чермы отец крестьянин Диомид Григорьевич мать жена Иустина ?? Заклинье, Добручинская волость крестьянин Иван Алексеевич Чермы крестьянская д... Показать все
Рождение ребёнка
21.10.1891 ст.
Сын: Дмитрий Диомидович
Отец ребёнка: Диомид (Демид) Григорьевич
Афанасьевская церковь 21.10.1891 Чермы Дмитрий Диомидович Чермы отец крестьянин Диомид Григорьевич Чермы мать жена Иустина Елисеевна Заклинье, Добручинская волость запасной вахмистр Иван Елисеевич ... Показать все
Восприемник
28.07.1893 ст.
Афанасьевская церковь 28.07.1893 Иванщины Мария и Евдокия Григорьевны Иванщины отец крестьянин Григорий Матфеевич Иванщины мать жена Ефимия Ивановна Иванщины крестьянин Трофим Трофимович Чермы жена... Показать все
Смерть
После 1877