Иустина Елисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иустина Елисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

После 1877

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1855 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
12.02.1875 ст.

Муж: Диомид (Демид) Григорьевич

Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 12.02.1875 Чермы крестьянин Диомид Григорьевич Заклинье, Добручинская волость крестьянская дочь Устина Елисеевна по жениху Чермы крестьянин Антон Ефимович по жениху Чермы крест... Показать все
Рождение ребёнка
23.03.1876 ст.

Сын: Василий Диомидович

Отец ребёнка: Диомид (Демид) Григорьевич

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 23.03.1876 Василий Диомидович Чермы отец крестьянин Диомид Григорьевич мать жена Иустина ?? Заклинье, Добручинская волость крестьянин Иван Алексеевич Чермы крестьянская д... Показать все
Рождение ребёнка
21.10.1891 ст.

Сын: Дмитрий Диомидович

Отец ребёнка: Диомид (Демид) Григорьевич

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 21.10.1891 Чермы Дмитрий Диомидович Чермы отец крестьянин Диомид Григорьевич Чермы мать жена Иустина Елисеевна Заклинье, Добручинская волость запасной вахмистр Иван Елисеевич ... Показать все
Восприемник
28.07.1893 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 28.07.1893 Иванщины Мария и Евдокия Григорьевны Иванщины отец крестьянин Григорий Матфеевич Иванщины мать жена Ефимия Ивановна Иванщины крестьянин Трофим Трофимович Чермы жена... Показать все
Смерть
После 1877

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