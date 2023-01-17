Нехамкина (Ковалевская) Мария Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нехамкина (Ковалевская) Мария Илларионовна

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Место рождения

г. Варшава, Царство Польское, Российская Империя

Дата рождения

21.08.1897

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1897

Отец: Ковалевский Илларион Ксенофонтович

Мать: Ковалевская Ольга Макарьевна

г. Варшава, Царство Польское, Российская Империя
Рождение ребёнка
17.08.1922

Сын: Нехамкин Юрий Натанович

Отец ребёнка: Нехамкин Натан Осипович

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нехамкин Натан Осипович

Смерть
1974
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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