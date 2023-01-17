Нехамкина (Ковалевская) Мария Илларионовна
Место рожденияг. Варшава, Царство Польское, Российская Империя
Дата рождения21.08.1897
Дата смерти1974
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1897
г. Варшава, Царство Польское, Российская Империя
Рождение ребёнка
17.08.1922
Отец ребёнка: Нехамкин Натан Осипович
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1974
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния