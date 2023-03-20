Шестаков Иван Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Фекла Ивановна
Мать ребёнка: Шестакова Аксинья Федоровна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Шестаков Григорий Иванович
Мать ребёнка: Шестакова Аксинья Федоровна
Рождение ребёнка
1866
Мать ребёнка: Шестакова Аксинья Федоровна
Рождение ребёнка
1873
Сын: Шестаков Николай Иванович
Мать ребёнка: Шестакова Аксинья Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шестакова Аксинья Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно