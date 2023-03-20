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Шестаков Иван Осипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Шестаков Осип Петрович

Мать: Шестакова Анисья Гавриловна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Фекла Ивановна

Мать ребёнка: Шестакова Аксинья Федоровна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Шестаков Григорий Иванович

Мать ребёнка: Шестакова Аксинья Федоровна

Рождение ребёнка
1866

Сын: Шестаков Кузьма Иванович

Мать ребёнка: Шестакова Аксинья Федоровна

Рождение ребёнка
1873

Сын: Шестаков Николай Иванович

Мать ребёнка: Шестакова Аксинья Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестаков Фома Иванович

Мать ребёнка: Шестакова Аксинья Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова Аксинья Федоровна

Смерть
Неизвестно
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