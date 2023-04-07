Федор Антипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федор Антипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

1771

Пол

Мужской

Отец

1712 г.р.

Мать

1723 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Антип Григорьевич

Мать: Елена Дементьевна

Смерть
1771
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