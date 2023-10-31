Гонштейн Вячеслав Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1987
Рождение ребёнка
10.03.2006
Дочь: Гонштейн Кира Вячеславовна
Мать ребёнка: Гонштейн Виктория Александровна
Рождение ребёнка
10.03.2011
Дочь: Гонштейн Валерия Вячеславовна
Мать ребёнка: Гонштейн Виктория Александровна
Рождение ребёнка
28.06.2014
Сын: Гонштейн Глеб Вячеславович
Мать ребёнка: Гонштейн Виктория Александровна
Бракосочетание
Неизвестно