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Гонштейн Вячеслав Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1987

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1987

Отец: Гонштейн Александр Робертович

Мать: Гонштейн Светлана Дмитриевна

Рождение ребёнка
10.03.2006

Дочь: Гонштейн Кира Вячеславовна

Мать ребёнка: Гонштейн Виктория Александровна

Рождение ребёнка
10.03.2011

Дочь: Гонштейн Валерия Вячеславовна

Мать ребёнка: Гонштейн Виктория Александровна

Рождение ребёнка
28.06.2014

Сын: Гонштейн Глеб Вячеславович

Мать ребёнка: Гонштейн Виктория Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гонштейн Виктория Александровна

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