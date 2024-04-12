(Ладыгина) Мария Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ладыгина) Мария Стефановна

Место рождения

Камардиновка

Дата рождения

28.04.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

Вычислено 1896 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1918

Отец: Ладыгин Стефан Титович

Мать: Ладыгина Анна Васильевна

ГБУ "ОГАОО"Фонд №173Опись №16Дело №2341 Метрические книги записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел Ново-Богдановка (рождение), Ново-Дмитриевка, Новогеоргиевка (Казанско-Богородицкая цер... Показать все
Смерть
Неизвестно
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