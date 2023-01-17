Харланова-Кондрашова Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харланова-Кондрашова Пелагея Васильевна

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1737

Дата смерти

1785

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Кондрашова Матрена Самсоновна

Отец ребёнка: Харланов-Кондрашов Самсон Евдокимович

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Харланов-Кондрашов Герасим Самсонович

Отец ребёнка: Харланов-Кондрашов Самсон Евдокимович

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харланов-Кондрашов Самсон Евдокимович

Смерть
1785
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