Харланова-Кондрашова Пелагея Васильевна
Место рождения
Дата рождения1737
Дата смерти1785
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Кондрашова Матрена Самсоновна
Отец ребёнка: Харланов-Кондрашов Самсон Евдокимович
Рождение ребёнка
1761
Сын: Харланов-Кондрашов Герасим Самсонович
Отец ребёнка: Харланов-Кондрашов Самсон Евдокимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1785