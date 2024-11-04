Максина (Дежинова) Марфа Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.09.1862
Сын: Максин Андрей Деевич
Отец ребёнка: Максин Дей Тимофеевич
Рождение ребёнка
12.08.1864
Дочь: Максина (Максина) Наталия Деевна
Отец ребёнка: Максин Дей Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1869
Дочь: Максина (Максина) Мария
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
27.12.1869
Дочь: Максина (Максина) Александра
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
25.11.1872
Дочь: Максина (Максина) Варвара Деевна
Отец ребёнка: Максин Дей Тимофеевич
Рождение ребёнка
21.03.1874
Отец ребёнка: Максин Дей Тимофеевич
Рождение ребёнка
26.12.1875
Сын: Максин Федор Деевич
Отец ребёнка: Максин Дей Тимофеевич
Смерть
Неизвестно