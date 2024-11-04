Максина (Дежинова) Марфа Кондратьевна Около 1843 — найти родственников по фамилии на Familio
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Максина (Дежинова) Марфа Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: Дежинов Кондрат Григорьевич

Мать: Дежинова Любовь Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максин Дей Тимофеевич

Рождение ребёнка
14.09.1862

Сын: Максин Андрей Деевич

Отец ребёнка: Максин Дей Тимофеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.08.1864

Дочь: Максина (Максина) Наталия Деевна

Отец ребёнка: Максин Дей Тимофеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1869

Дочь: Максина (Максина) Мария

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
27.12.1869

Дочь: Максина (Максина) Александра

Отец ребёнка: не указан

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.11.1872

Дочь: Максина (Максина) Варвара Деевна

Отец ребёнка: Максин Дей Тимофеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.03.1874

Сын: Максин Василий Деевич

Отец ребёнка: Максин Дей Тимофеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.12.1875

Сын: Максин Федор Деевич

Отец ребёнка: Максин Дей Тимофеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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