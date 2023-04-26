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Хрущев Григорий Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1908

Дата смерти

23.12.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1908

Отец: Хрущев Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1932

Сын: Хрущев Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Хрущева Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
15.06.1935

Дочь: Полякова Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Хрущева Анастасия Петровна

Круглое, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
18.10.1937

Сын: Хрущев Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Хрущева Анастасия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хрущева Анастасия Петровна

Смерть
23.12.1991
Похороны
Неизвестно
Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Старое кладбище
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