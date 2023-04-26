Хрущев Григорий Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1908
Дата смерти23.12.1991
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1908
Отец: Хрущев Максим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1932
Сын: Хрущев Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Хрущева Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
15.06.1935
Дочь: Полякова Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Хрущева Анастасия Петровна
Круглое, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
18.10.1937
Мать ребёнка: Хрущева Анастасия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.12.1991
Похороны
Неизвестно
Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Старое кладбище