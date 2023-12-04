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Нгуен Диана Тьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1982

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.06.2005

Сын: Абрамов Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
07.07.2006

Дочь: Абрамова Дарья Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
23.03.2021

Сын: Чебанов Арон Анатольевич

Отец ребёнка: Чебанов Анатолий

Рождение ребёнка
15.10.2022

Сын: Чебанов Адам Анатольевич

Отец ребёнка: Чебанов Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чебанов Анатолий

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