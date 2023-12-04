Нгуен Диана Тьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.06.2005
Сын: Абрамов Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
07.07.2006
Дочь: Абрамова Дарья Андреевна
Рождение ребёнка
23.03.2021
Отец ребёнка: Чебанов Анатолий
Рождение ребёнка
15.10.2022
Отец ребёнка: Чебанов Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чебанов Анатолий