Вистелян Феодосия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1956
Рождение ребёнка
10.10.1976
Отец ребёнка: Вистелян Иван Васильевич
Рождение ребёнка
12.10.1978
Дочь: Вистелян Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Вистелян Иван Васильевич
Рождение ребёнка
10.08.1982
Отец ребёнка: Вистелян Иван Васильевич
Рождение ребёнка
12.03.1987
Дочь: Вистелян Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Вистелян Иван Васильевич
Рождение ребёнка
21.06.1992
Дочь: Вистелян Нина Ивановна
Отец ребёнка: Вистелян Иван Васильевич
Рождение ребёнка
15.05.1997
Дочь: Вистелян Анна Ивановна
Отец ребёнка: Вистелян Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно