Вистелян Феодосия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вистелян Феодосия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1956

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1956

Отец: Кастравец Василий Андреевич

Мать: Кастравец Ирина Лазарьевна

Рождение ребёнка
10.10.1976

Сын: Вистелян Сергей Иванович

Отец ребёнка: Вистелян Иван Васильевич

Рождение ребёнка
12.10.1978

Дочь: Вистелян Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Вистелян Иван Васильевич

Рождение ребёнка
10.08.1982

Сын: Вистелян Михаил Иванович

Отец ребёнка: Вистелян Иван Васильевич

Рождение ребёнка
12.03.1987

Дочь: Вистелян Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Вистелян Иван Васильевич

Рождение ребёнка
21.06.1992

Дочь: Вистелян Нина Ивановна

Отец ребёнка: Вистелян Иван Васильевич

Рождение ребёнка
15.05.1997

Дочь: Вистелян Анна Ивановна

Отец ребёнка: Вистелян Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вистелян Иван Васильевич

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