Иван Тимофеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1851 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1851 ст.
Отец: Тимофей Львов
Мать: Ксения Моисеева
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1763, стр. 1199
Бракосочетание
06.11.1870 ст.
Жена: Ирина Евстафьева
БРОННИЦКОГО УЕЗДА МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ ХРИСТО-РОЖДЕСТВЕНСКая ЦЕРковь СЕЛА МИХАЛЕВА (фонд №1607, опись №1, дело №33, стр. 195). Невесте - 15 лет 6 месяцев
Рождение ребёнка
22.12.1873 ст.
Дочь: Шкуренкова (Копчёнова) Евгения Ивановна
Мать ребёнка: Ирина Евстафьева
Христо-Рождественская церковь села Михалево (фонд №1607, опись №1, дело №34, стр. 35)
Рождение ребёнка
10.09.1875 ст.
Сын: Сергей Иванов
Мать ребёнка: Ирина Евстафьева
ЦГА Москвы, фонд №1607, опись №1, дело №35, стр. 22
Рождение ребёнка
28.05.1877 ст.
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Ирина Евстафьева
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №218, стр. 185
Смерть
Неизвестно