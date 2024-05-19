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Иван Тимофеев

Место рождения

Надеждино, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1851 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851 ст.

Отец: Тимофей Львов

Мать: Ксения Моисеева

Надеждино, Раменский муниципальный район, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1763, стр. 1199
Бракосочетание
06.11.1870 ст.

Жена: Ирина Евстафьева

Надеждино, Раменский муниципальный район, Московская область
БРОННИЦКОГО УЕЗДА МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ ХРИСТО-РОЖДЕСТВЕНСКая ЦЕРковь СЕЛА МИХАЛЕВА (фонд №1607, опись №1, дело №33, стр. 195). Невесте - 15 лет 6 месяцев
Рождение ребёнка
22.12.1873 ст.

Дочь: Шкуренкова (Копчёнова) Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Ирина Евстафьева

Надеждино, Раменский муниципальный район, Московская область
Христо-Рождественская церковь села Михалево (фонд №1607, опись №1, дело №34, стр. 35)
Рождение ребёнка
10.09.1875 ст.

Сын: Сергей Иванов

Мать ребёнка: Ирина Евстафьева

Надеждино, Раменский муниципальный район, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №1607, опись №1, дело №35, стр. 22
Рождение ребёнка
28.05.1877 ст.

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Ирина Евстафьева

Надеждино, Раменский муниципальный район, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №218, стр. 185
Смерть
Неизвестно

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