Смирнов Михаил Николаевич
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Смирнова Агреппина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Архипова Зоя Михайловна
Мать ребёнка: Смирнова Агреппина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Вера Михайловна
Мать ребёнка: Смирнова Агреппина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Саватий Михайлович
Мать ребёнка: Смирнова Агреппина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Смирнова Агреппина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова Агреппина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова Марфа
Смерть
1992