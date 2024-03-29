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Смирнов Михаил Николаевич

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Место рождения

Большие Токташи, Аликовский район, Чувашская Республика

Дата рождения

1900

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Большие Токташи, Аликовский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1928

Сын: Смирнов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Смирнова Агреппина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Архипова Зоя Михайловна

Мать ребёнка: Смирнова Агреппина

Большие Токташи, Аликовский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Вера Михайловна

Мать ребёнка: Смирнова Агреппина

Большие Токташи, Аликовский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Саватий Михайлович

Мать ребёнка: Смирнова Агреппина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Смирнова Агреппина

Большие Токташи, Аликовский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Агреппина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Марфа

Смерть
1992
Большие Токташи, Аликовский район, Чувашская Республика
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