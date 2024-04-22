Дарья Михайлова (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Михайлова (Вна)

Место рождения

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1715

Дата смерти

1783

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1715 г.р.

Дети

Около 1735 г.р.
Около 1740 г.р.
Около 1742 г.р.
Около 1743 г.р.
Около 1750 г.р.
Около 1753 г.р.

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1715

Отец: не указан

Мать: не указана

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1735

Дочь: Катерина Васильева (Вна)

Отец ребёнка: Василий Федотов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Антон Васильев (Ич)

Отец ребёнка: Василий Федотов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Иван Васильев (Ич)

Отец ребёнка: Василий Федотов (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1743

Дочь: Анна Васильева (Вна)

Отец ребёнка: Василий Федотов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Евдокия Васильева (Вна)

Отец ребёнка: Василий Федотов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Гаврила Васильев (Ич)

Отец ребёнка: Василий Федотов (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Павел Васильев (Ич)

Отец ребёнка: Василий Федотов (Ич)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Федотов (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1783
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