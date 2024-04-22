Дарья Михайлова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1715
Дата смерти1783
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1715
Рождение ребёнка
Около 1735
Дочь: Катерина Васильева (Вна)
Отец ребёнка: Василий Федотов (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1740
Сын: Антон Васильев (Ич)
Отец ребёнка: Василий Федотов (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1742
Сын: Иван Васильев (Ич)
Отец ребёнка: Василий Федотов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1743
Дочь: Анна Васильева (Вна)
Отец ребёнка: Василий Федотов (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Евдокия Васильева (Вна)
Отец ребёнка: Василий Федотов (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1753
Отец ребёнка: Василий Федотов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Павел Васильев (Ич)
Отец ребёнка: Василий Федотов (Ич)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Федотов (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1783