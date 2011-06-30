Козырева Валерия Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козырева Валерия Евгеньевна

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Место рождения

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Дата рождения

30.06.2011

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.2011

Отец: Козырев Евгений Александрович

Мать: Козырева Юлия Валентиновна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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