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Козырева Валерия Евгеньевна
Козырева Валерия Евгеньевна
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Место рождения
Красноярск
, город Красноярск, Красноярский край
Дата рождения
30.06.2011
Пол
Женский
Отец
Козырев Евгений Александрович
1975 г.р.
Мать
Козырева Юлия Валентиновна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.2011
Отец:
Козырев Евгений Александрович
Мать:
Козырева Юлия Валентиновна
Красноярск
, город Красноярск, Красноярский край
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