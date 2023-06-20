Paraskeva Sergeeva — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Paraskeva Sergeeva

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

14.11.1878

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1875 г.р.

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1875

Дочь: Pelageya

Отец ребёнка: Grigoriy

Смерть
14.11.1878
Причина смерти: Other
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