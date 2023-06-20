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Paraskeva Sergeeva
Paraskeva Sergeeva
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1842
Дата смерти
14.11.1878
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Pelageya
1875 г.р.
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1875
Дочь:
Pelageya
Отец ребёнка:
Grigoriy
Смерть
14.11.1878
Причина смерти: Other
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