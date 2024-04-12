Конторин Яков Никитич
Место рождения
Дата рождения09.10.1895
Дата смерти17.06.1947
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1895
Рождение ребёнка
20.11.1924
Дочь: Конторина Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Конторина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
13.04.1932
Сын: Конторин Леонид Яковлевич
Мать ребёнка: Конторина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
14.08.1938
Дочь: Надежда Яковлевна
Мать ребёнка: Елизавета Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елизавета Григорьевна
Смерть
17.06.1947