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Конторин Яков Никитич

Место рождения

Германиха, Сокольский, Нижегородская область

Дата рождения

09.10.1895

Дата смерти

17.06.1947

Пол

Мужской

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1895

Отец: Конторин Никита Платонович

Мать: Конторина Пелагея Федоровна

Германиха, Сокольский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.11.1924

Дочь: Конторина Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Конторина Татьяна Ивановна

Родино, Боярская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
13.04.1932

Сын: Конторин Леонид Яковлевич

Мать ребёнка: Конторина Татьяна Ивановна

Родино, Боярская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
14.08.1938

Дочь: Надежда Яковлевна

Мать ребёнка: Елизавета Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Конторина Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елизавета Григорьевна

Смерть
17.06.1947
Германиха, Сокольский, Нижегородская область
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