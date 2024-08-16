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Слаева (Бархатова) Ольга Петровна

Место рождения

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

08.07.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1888 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слаев Мирон Константинович

Рождение ребёнка
15.10.1912 ст.

Дочь: (Слаева) Анна Мироновна

Отец ребёнка: Слаев Мирон Константинович

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Восприемник
13.06.1914 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Пётр Васильев Жорин
Рождение ребёнка
01.09.1917 ст.

Дочь: (Слаева) София Мироновна

Отец ребёнка: Слаев Мирон Константинович

Рождение ребёнка
04.10.1919 ст.

Дочь: (Слаева) Пелагея Мироновна

Отец ребёнка: Слаев Мирон Константинович

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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