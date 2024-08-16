Слаева (Бархатова) Ольга Петровна
Место рождения
Дата рождения08.07.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1888 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.10.1912 ст.
Дочь: (Слаева) Анна Мироновна
Отец ребёнка: Слаев Мирон Константинович
Восприемник
13.06.1914 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Пётр Васильев Жорин
Рождение ребёнка
01.09.1917 ст.
Дочь: (Слаева) София Мироновна
Отец ребёнка: Слаев Мирон Константинович
Рождение ребёнка
04.10.1919 ст.
Дочь: (Слаева) Пелагея Мироновна
Отец ребёнка: Слаев Мирон Константинович
Смерть
Неизвестно