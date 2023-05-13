Шульгина Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.06.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шульгин Анисим
Минино, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шульгина Агриппина Анисимовна
Отец ребёнка: Шульгин Анисим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шульгин Анисим
Смерть
Неизвестно