Волынкин Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волынкин Федор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.04.1913

Дочь: Волынкина Дарья Федоровна

Мать ребёнка: Волынкина Анна Петровна

Малая Игиза, Усть-Ишимский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волынкина Марья Федоровна

Мать ребёнка: Волынкина Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волынкин Константин Федорович

Мать ребёнка: Волынкина Анна Петровна

Смерть
Неизвестно
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