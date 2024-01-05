Волынкин Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.04.1913
Дочь: Волынкина Дарья Федоровна
Мать ребёнка: Волынкина Анна Петровна
Малая Игиза, Усть-Ишимский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волынкина Марья Федоровна
Мать ребёнка: Волынкина Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волынкин Константин Федорович
Мать ребёнка: Волынкина Анна Петровна
Смерть
Неизвестно