Даниленко Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1949
Дата смерти15.03.2016
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1949
Отец: Даниленко Михаил Потапыч
Мать: Немченко Мария Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Даниленко Павел Васильевич
Мать ребёнка: Мелещенко Тамара Ивановна
Рождение ребёнка
18.08.1979
Дочь: Даниленко Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Мелещенко Тамара Ивановна
Смерть
15.03.2016