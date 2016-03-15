Даниленко Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даниленко Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1949

Дата смерти

15.03.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1949

Отец: Даниленко Михаил Потапыч

Мать: Немченко Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Даниленко Павел Васильевич

Мать ребёнка: Мелещенко Тамара Ивановна

Рождение ребёнка
18.08.1979

Дочь: Даниленко Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Мелещенко Тамара Ивановна

Смерть
15.03.2016

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