Емельяненко Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельяненко Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Раиса

Мать ребёнка: Емельяненко Анастасия

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Осипова Валентина

Мать ребёнка: Емельяненко Анастасия

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Орлова Юлия

Мать ребёнка: Емельяненко Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Емельяненко Анастасия

Смерть
1967
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