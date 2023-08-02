Емельяненко Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Раиса
Мать ребёнка: Емельяненко Анастасия
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Осипова Валентина
Мать ребёнка: Емельяненко Анастасия
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Орлова Юлия
Мать ребёнка: Емельяненко Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Емельяненко Анастасия
Смерть
1967