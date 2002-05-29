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Шинелин Анатолий Николаевич

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Место рождения

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха

Дата рождения

23.09.1936

Дата смерти

29.05.2002

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1939 г.р.

Дети

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1969 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1936

Отец: Шинелин Николай Васильевич

Мать: не указана

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шинелина Тамара Модестовна

Рождение ребёнка
25.09.1969

Сын: Шинелин Владимир Анатольевич

Мать ребёнка: Шинелина Тамара Модестовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шинелина Тамара Модестовна

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шинелина Тамара Модестовна

Смерть
29.05.2002
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
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