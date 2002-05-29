Шинелин Анатолий Николаевич
Место рожденияНижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Дата рождения23.09.1936
Дата смерти29.05.2002
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1936
Отец: Шинелин Николай Васильевич
Мать: не указана
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шинелина Тамара Модестовна
Рождение ребёнка
25.09.1969
Сын: Шинелин Владимир Анатольевич
Мать ребёнка: Шинелина Тамара Модестовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шинелина Тамара Модестовна
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.05.2002
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха