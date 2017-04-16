Поликушина Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1930
Дата смерти17.10.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.07.1956
Сын: Поликушин Петр
Отец ребёнка: Поликушин Евгений
Рождение ребёнка
03.02.1959
Дочь: Мулина Татьяна
Отец ребёнка: Поликушин Евгений
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Поликушин Евгений
Смерть
17.10.1989
Похороны
Неизвестно
с.Починки Егорьевский район Московская область