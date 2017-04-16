Поликушина Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поликушина Антонина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1930

Дата смерти

17.10.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.07.1956

Сын: Поликушин Петр

Отец ребёнка: Поликушин Евгений

Рождение ребёнка
03.02.1959

Дочь: Мулина Татьяна

Отец ребёнка: Поликушин Евгений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поликушин Евгений

Смерть
17.10.1989
Похороны
Неизвестно
с.Починки Егорьевский район Московская область
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