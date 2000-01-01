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Плеско Андрей Миронович

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Место рождения

хутор Губерния, Болотская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя

Дата рождения

Около 1898 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1905 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MB
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1898 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

хутор Губерния, Болотская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
05.05.1923

Жена: Плеско Анна Степановна

Жениху 25 лет | Невесте 18 лет
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно
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