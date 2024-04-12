(Кириленко / Кириченко /) Татьяна /н/р /
Место рождения
Дата рождения16.01.1847
Дата смерти22.06.1847
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1847
Мать: Параскева Максимовна
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1847г. лист № 4,зап.№ 6, КГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1-12-2376
Крещение
16.01.1847
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1847г.лист № 4.зап.№ 6, Ф - 0127-1012-2376 | Godparents:Крестьянка помещика Браневицкого с.Гребенки Гликерия Семеоновна Коваленко и Саперногобатальона 1-й роты солдат... Показать все
Смерть
22.06.1847
Причина смерти: В молодом возрасте | Покровская церковь с.Гребенки м/к 1847г. лист № 47,зап.№ 33,Ф-0127-1012-2376