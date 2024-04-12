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(Кириленко / Кириченко /) Татьяна /н/р /

Место рождения

Гребёнки, Київська область

Дата рождения

16.01.1847

Дата смерти

22.06.1847

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Около 1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
16.01.1847

Отец: не указан

Мать: Параскева Максимовна

Гребёнки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1847г. лист № 4,зап.№ 6, КГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1-12-2376
Крещение
16.01.1847
Гребёнки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1847г.лист № 4.зап.№ 6, Ф - 0127-1012-2376 | Godparents:Крестьянка помещика Браневицкого с.Гребенки Гликерия Семеоновна Коваленко и Саперногобатальона 1-й роты солдат... Показать все
Смерть
22.06.1847
Гребёнки, Київська область
Причина смерти: В молодом возрасте | Покровская церковь с.Гребенки м/к 1847г. лист № 47,зап.№ 33,Ф-0127-1012-2376
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