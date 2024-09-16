Федотов Тимофей Гавриилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Федотов Гавриил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.12.1903
Сын: Федотов Серафим Тимофеевич
Мать ребёнка: Невтякова Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
09.11.1911
Дочь: Федотова Клавдия Тимофеевна
Мать ребёнка: Невтякова Екатерина Петровна
Смерть
Неизвестно