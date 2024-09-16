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Федотов Тимофей Гавриилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Федотов Гавриил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Невтякова Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
29.12.1903

Сын: Федотов Серафим Тимофеевич

Мать ребёнка: Невтякова Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
09.11.1911

Дочь: Федотова Клавдия Тимофеевна

Мать ребёнка: Невтякова Екатерина Петровна

Смерть
Неизвестно

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