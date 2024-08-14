Келешян Арут — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКелешян Арут

Келешян Арут

Место рождения

Краснодарский край г. Сочи

Дата рождения

19.05.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1961

Отец: Келешян Сергей

Мать: Келешян (Бойко) Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шелестова) Александра

Мать ребёнка: (Шелестова) Екатерина

Развод
Неизвестно

Жена: Келешян (Дорофеева) Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Келешян (Дорофеева) Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Келешян Сергей

Мать ребёнка: Келешян (Дорофеева) Валентина

Рождение ребёнка
02.07.1994

Сын: Келешян Арут

Мать ребёнка: Келешян (Дорофеева) Валентина

Мы используем куки для улучшения работы сайта.