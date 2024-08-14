Келешян Арут
Место рожденияКраснодарский край г. Сочи
Дата рождения19.05.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1961
Отец: Келешян Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шелестова) Александра
Мать ребёнка: (Шелестова) Екатерина
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Келешян Сергей
Мать ребёнка: Келешян (Дорофеева) Валентина
Рождение ребёнка
02.07.1994
Сын: Келешян Арут
Мать ребёнка: Келешян (Дорофеева) Валентина