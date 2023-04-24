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Шутов Козьма Анфимов

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Место рождения

Новинское, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

1799

Пол

Мужской

Отец

Около 1717 г.р.

Мать

Около 1707 г.р.

Жена

Около 1737 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: Шутов Анфим Галактионов

Мать: Шутова Феодосия Васильева

Новинское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Анна Козьмина

Мать ребёнка: Шутова Васса Осипова

Новинское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Шутов Марко Козьмин

Мать ребёнка: Шутова Васса Осипова

Новинское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Шутов Иван Козьмин

Мать ребёнка: Шутова Васса Осипова

Новинское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Шутов Аника Козьмин

Мать ребёнка: Шутова Васса Осипова

Новинское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шутова Васса Осипова

Смерть
1799
Новинское, Нолинский уезд, Вятская губерния
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