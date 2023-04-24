Шутов Козьма Анфимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1737
Дата смерти1799
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737
Отец: Шутов Анфим Галактионов
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Анна Козьмина
Мать ребёнка: Шутова Васса Осипова
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Шутов Марко Козьмин
Мать ребёнка: Шутова Васса Осипова
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Шутов Иван Козьмин
Мать ребёнка: Шутова Васса Осипова
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Шутов Аника Козьмин
Мать ребёнка: Шутова Васса Осипова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шутова Васса Осипова
Смерть
1799