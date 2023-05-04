Бихерт Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бихерт Рейнгольд Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1941
Сын: Бихерт Рейнгольд Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1944
Сын: Бихерт Иван Иванович
Мать ребёнка: не указана