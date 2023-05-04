Бихерт Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бихерт Иван Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бихерт Рейнгольд Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1941

Сын: Бихерт Рейнгольд Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1944

Сын: Бихерт Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

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