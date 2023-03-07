Голев Игнат Ануфриев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1828
Дата смерти12.01.1904
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Бракосочетание
06.02.1846
Ф. 3 Оп. 15 Д. 257 Метрическая книга церквей Богородицкого уезда. Т. 2 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкого у. 1846
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Арина Игнатова
Мать ребёнка: Перепелкина Дарья Лаврентьева
Рождение ребёнка
12.09.1852
Сын: Голев Михаил Игнатов
Мать ребёнка: Перепелкина Дарья Лаврентьева
Ф. 3 Оп. 15 Д. 281 Метрическая книга церквей г. Богородицка и уезда. Т. 1 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкого у. 1852
Рождение ребёнка
07.02.1870
Дочь: Мария Игнатова
Мать ребёнка: Перепелкина Дарья Лаврентьева
Ф. 3 Оп. 15 Д. 347 Метрическая книга церквей Богородицкого уезда. Т. 2 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкого у. 1870
Смерть
12.01.1904
Ф. 93 Оп. 2 Д. 364 Метрическая книга церквей записи рождения, бракосочетания и смерти сел: Ивановское-Кресты, Коломенское, Любимовка, Малевка, Михайловское, Непрядва, Никитское, Никольское-Каменки, Но... Показать все