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Голев Игнат Ануфриев

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Место рождения

Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

12.01.1904

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Голев Ануфрий Филимонов

Мать: Костекова Устинья Никифорова

Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
06.02.1846

Жена: Перепелкина Дарья Лаврентьева

Ф. 3 Оп. 15 Д. 257 Метрическая книга церквей Богородицкого уезда. Т. 2 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкого у. 1846
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Арина Игнатова

Мать ребёнка: Перепелкина Дарья Лаврентьева

Рождение ребёнка
12.09.1852

Сын: Голев Михаил Игнатов

Мать ребёнка: Перепелкина Дарья Лаврентьева

Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 3 Оп. 15 Д. 281 Метрическая книга церквей г. Богородицка и уезда. Т. 1 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкого у. 1852
Рождение ребёнка
07.02.1870

Дочь: Мария Игнатова

Мать ребёнка: Перепелкина Дарья Лаврентьева

Ф. 3 Оп. 15 Д. 347 Метрическая книга церквей Богородицкого уезда. Т. 2 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкого у. 1870
Смерть
12.01.1904
Ф. 93 Оп. 2 Д. 364 Метрическая книга церквей записи рождения, бракосочетания и смерти сел: Ивановское-Кресты, Коломенское, Любимовка, Малевка, Михайловское, Непрядва, Никитское, Никольское-Каменки, Но... Показать все
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