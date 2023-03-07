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Лебедев Пётр Данилов

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Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1798 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1815 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Данила

Мать: не указана

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Лебедев Лаврентий Петров

Мать ребёнка: Лебедева Марья Иванова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Афимья Петрова

Мать ребёнка: Лебедева Марья Иванова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
62
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебедева Марья Иванова

Смерть
Неизвестно
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