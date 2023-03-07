Лебедев Пётр Данилов
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Данила
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Лебедева Марья Иванова
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Афимья Петрова
Мать ребёнка: Лебедева Марья Иванова
Место жительства
1858
62
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лебедева Марья Иванова
Смерть
Неизвестно