Грудева Надежда Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грудева Надежда Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Сын: Грудев Николай Владимирович

Отец ребёнка: Грудев Владимир Иванович

Рождение ребёнка
1931

Сын: Грудев Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Грудев Владимир Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грудев Владимир Иванович

Смерть
Неизвестно
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