Александренко Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александренко Яков

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Александренко Остап

Мать: Александренко Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александренко Владимир

Мать ребёнка: Александренко Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александренко Николай

Мать ребёнка: Александренко Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Александренко Прасковья

Смерть
Неизвестно
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