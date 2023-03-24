Александренко Яков
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Александренко Остап
Мать: Александренко Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Александренко Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Александренко Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Александренко Прасковья
Смерть
Неизвестно