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Петр Алексеевич

Место рождения

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика

Дата рождения

1845

Дата смерти

После 1864

Пол

Мужской

Отец

Между 1802 и 1807 г.р.

Мать

Между 1806 и 1808 г.р.

Жена

Между 1838 и 1847 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Алексей Федорович

Мать: Матрона Якимовна

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
09.07.1867

Жена: Иустина-Устинья Егоровна

Рождение ребёнка
22.05.1868

Сын: Харлампий Петрович

Мать ребёнка: Иустина-Устинья Егоровна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
27.04.1874

Сын: Иоанн Петрович

Мать ребёнка: Иустина-Устинья Егоровна

Рождение ребёнка
14.11.1876

Дочь: Фекла Петровна

Мать ребёнка: Иустина-Устинья Егоровна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
15.01.1880

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Иустина-Устинья Егоровна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
14.12.1881

Дочь: Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Иустина-Устинья Егоровна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
14.12.1881

Сын: Игнатий Петрович

Мать ребёнка: Иустина-Устинья Егоровна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
01.04.1883

Сын: Георгий Петрович

Мать ребёнка: Иустина-Устинья Егоровна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
01.04.1883

Сын: Симеон-Семен Петрович

Мать ребёнка: Иустина-Устинья Егоровна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
После 1864

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