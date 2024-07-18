Петр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиПосле 1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Алексей Федорович
Мать: Матрона Якимовна
Бракосочетание
09.07.1867
Жена: Иустина-Устинья Егоровна
Рождение ребёнка
22.05.1868
Сын: Харлампий Петрович
Мать ребёнка: Иустина-Устинья Егоровна
Рождение ребёнка
27.04.1874
Сын: Иоанн Петрович
Мать ребёнка: Иустина-Устинья Егоровна
Рождение ребёнка
14.11.1876
Дочь: Фекла Петровна
Мать ребёнка: Иустина-Устинья Егоровна
Рождение ребёнка
15.01.1880
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Иустина-Устинья Егоровна
Рождение ребёнка
14.12.1881
Дочь: Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Иустина-Устинья Егоровна
Рождение ребёнка
14.12.1881
Сын: Игнатий Петрович
Мать ребёнка: Иустина-Устинья Егоровна
Рождение ребёнка
01.04.1883
Сын: Георгий Петрович
Мать ребёнка: Иустина-Устинья Егоровна
Рождение ребёнка
01.04.1883
Мать ребёнка: Иустина-Устинья Егоровна
Смерть
После 1864